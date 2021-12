'내란 선동' 이석기 기소 8년3개월 만에 가석방 출소… "야만적인 정치 행태 다시 없어야"

박근혜 사면 묻자 “과연 공정과 정의란 단어가 존재하는가”

[아시아경제 최석진 법조전문기자] 내란 선동 등 혐의로 징역 9년을 확정받고 복역 중이던 이석기 전 통합진보당 의원이 24일 가석방으로 출소했다. 2013년 9월 그가 구속기소된 지 8년 3개월 만이다.

이날 오전 10시 대전교도소에서 출소한 이 전 의원은 대기 중이던 지지자들에게 "먼저 보고싶었다. 적지 않은 기간인데 변함없는 사랑과 지지, 믿음 덕분에 이렇게 여러분들을 뵙게 된 것 같다"며 "그 마음에 대해서 어떤 말도 대신할 수가 없다"고 소회를 밝혔다.

이어 그는 "그저 고맙다. 그 마음으로 인사 한 번 드리겠다"며 지지자들을 향해 허리를 굽혀 인사했다.

이후 이 전 의원은 자신의 구속 수감에 대한 강한 불만을 거침없이 드러냈다. 특히 자신을 구속시킨 박근혜 전 대통령의 사면과 관련 공정과 정의를 언급하며 "통탄스럽다"고 심정을 밝혔다.

그는 "말 몇 마디로 오랫동안 감옥에 가두는 이런 야만적인 정치 행태는 다시는 없어야 한다"고 강조했다.

이어 "비록 한겨울이지만 이 겨울이 지나서 봄이 오는게 아니라, 이 겨울 속에서 봄이 점점 커져 압도하는 날이 새봄”이라며 “그 새봄을 만드는 분들이 여기온 분들이라 저는 믿는다”고 말했다.

이 전 의원은 '박 전 대통령 사면 결정'에 대해 묻는 취재진에게 "과연 공정과 정의란 단어가 존재하는가"라고 반문했다.

이어 "악랄한 탄압으로 현역 의원을 감옥에 넣은 사람이 사면됐다"며 "그 피해를 당한 사람은 이제 가석방 형식을 띄는 것에 대해 참으로 통탄스럽다"고 밝혔습니다.

이날 이 전 의원이 출소하는 대전교도소 앞에는 진보당원과 지지자 등 300여명이 모여 이 전 의원을 맞았다.

이 전 의원은 북한의 대남 혁명론에 동조하면서 대한민국 체제를 전복하기 위한 혁명조직(RO)의 총책을 맡아 구체적인 실행 행위를 모의해 내란을 선동한 혐의 등으로 구속기소돼 2015년 대법원에서 징역 9년과 자격정지 7년을 확정받았다.

또 자신이 운영하는 선거 홍보 업체 자금 수억원을 횡령하고, 2010년∼2011년 지방의원 선거·경기도지사 선거에서 물품 공급 가격을 부풀려 선거보전 비용을 부정하게 타낸 죄로 2019년 징역 8개월의 실형이 추가로 확정됐다. 이에 따라 출소 예정일도 2022년 9월에서 2023년 5월로 연장돼 만기 출소를 1년 5개월 앞두고 있었다.

