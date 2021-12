한국씨티은행, 신나는조합과 '2021 한국사회적기업상' 시상식 개최

[아시아경제 송승섭 기자]한국씨티은행은 사회적경제 플랫폼 신나는조합과 ‘2021 한국사회적기업상’ 시상식을 개최했다고 24일 밝혔다.

전일 서울 영등포구 소셜캠퍼스온에서 열린 시상식은 2017년 씨티그룹 한국진출 50주년 기념 차 제정됐다. 한국씨티은행이 후원하고 신나는조합이 주관해오고 있다. 우수한 사회적 기업을 발굴하고 격려해 관련 기업을 활성화하는 게 목적이다.

시상부문은 일자리창출·사회혁신·성장 등 3개로 나눠 공모했다. 응모한 113개 기업을 대상으로 서류심사와 현장실사, 기업발표, 전문가 심사위원회의 최종심사를 거쳤다. 심사는 취약계층이 일자리를 제공하고 다양한 분야에서 지역경제 발전에 공헌한 기업들이 선정됐다. 수상 기업에는 상패와 1000만원의 상금을 수여했다.

유명순 한국씨티은행장은 축사에서 “오늘 이 자리가 어려워진 경제·사회적 여건 속에서 최선을 다하고 있는 사회적 기업들이 지속해서 발전하는 데 도움이 되기를 바란다”며 “사회적 기업이 안정적으로 성장하며 사회적 가치를 키워나갈 수 있도록 사회공헌원칙에 따라 장기적 지원을 계속해 나가겠다”고 강조했다.

