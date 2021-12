반도건설, 건설현장 증강·혼합현실 기술 도입…안전·품질↑

반도건설은 건설현장의 효율적인 시공관리 및 품질향상을 위해 3차원 정보모델링(BIM) 기반의 증강현실(AR)·혼합현실(MR) 기술을 도입했다고 24일 밝혔다.

정보모델링(BIM)을 기반으로 실제 건축물 위에 3D모델을 증강시켜 복잡한 설비배관 또는 구조 기준선에 대한 시공여부 검측이 가능하다. 이를 통해 시공 후의 품질을 효과적으로 예측할 수 있다. 또한 건설현장에서 작업환경 및 내용을 직관적으로 파악해 보다 정확하고 효율적인 시공 품질 검수를 할 수 있다.

반도건설은 기존 건설현장에 종이도면 없이 IT기기를 활용해 현장관리, 3차원 모델을 활용한 건축형상 파악, 공종별 설계도면 간섭을 사전에 파악하는 등 정보모델링(BIM) 기술을 적용해왔다.

인천 영종하늘도시, 서울 상봉동 주상복합, 창원 사파지구, 남양주 도농2구역 등의 주상복합 현장과 가산동 지식산업센터 현장에서 BIM 기반의 AR, MR 기술이 시범 활용됐다.

반도건설 관계자는 "현장에서 발생가능한 문제를 사전에 예측해 불확실한 위험요소를 제거하고, 공사기간과 비용을 절감함으로써 생산성 향상뿐만 아니라 시공의 정확도를 높이는 큰 효과를 보고 있다"고 말했다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr