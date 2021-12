"2022년도 방송미디어 산업체 현장교육 교육생·기업 모집"

12월 24일~1월 21일 모집

[아시아경제 차민영 기자] 과학기술정보통신부와 한국전파진흥협회는 방송미디어 전문인력 양성을 위해 ‘2022년도 방송미디어 산업체 현장교육‘ 지원사업에 참여할 교육생과 매칭 기업을 내년 1월 21일까지 모집한다고 24일 밝혔다.

이번 사업에서 방송미디어 전 분야에 걸쳐 산업체 진출을 꿈꾸는 예비인력에게 산업현장에서 이론과 실무를 겸비한 실전형 교육과정을 제공한다. 예비인력의 업무역량 강화와 경력 개발, 채용 연계 등을 지원할 계획이다.

교육생 대상은 대학생·청년 등 예비인력으로 총 20명을 모집하며 신청자 중 서류심사와 면접심사를 거쳐 선정한다. 방송미디어 분야 기업체와 매칭을 통해 선정된 교육생은 산업체 현장에서 내년 3~6월 4개월 간 실무교육을 받게 된다.

참여 기업은 방송미디어 콘텐츠 기획·유통, 제작기술, 후반제작, 뉴미디어(숏폼·웹콘텐츠 등), 조명·무대 등 全 분야에 걸쳐 맞춤형 인재에 대해 교육·채용 수요가 있는 곳이면 신청이 가능하다.

송정수 한국전파진흥협회 상근부회장은 “산업체 현장교육에 대해 교육생과 기업체 모두 교육 만족도가 높고 취업연계 등 기대 이상의 성과로 이어지고 있다”고 밝혔다.

교육생 지원신청은 사업 주관기관인 한국전파진흥협회 교육원 홈페이지를 통해 신청할 수 있다.

