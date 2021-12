[신간] 삼둥이의 지구 반대편 여행 ‘유럽에서 대한민국 만세’

국민 삼둥이 ‘대한·민국·만세’의 유럽 여행기다. 삼둥이 아빠인 배우 송일국이 직접 찍고 쓴 유럽 여행 화보 에세이. 1년간 생활한 프랑스부터 스위스, 독일, 스페인 네덜란드, 오스트리아, 체코, 아이슬란드까지 총 여덞 개 나라를 여행한 이야기를 소개한다.

유럽에서 대한민국 만세 | 송일국 지음 | 상상출판 | 1만7500원

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr