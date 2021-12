신한銀, '순환경제 산업대전' 산업부 장관상 표창

[아시아경제 이광호 기자]신한은행은 산업통상자원부 주관 '순환경제 산업대전'에서 산업부 장관상 표창을 받았다고 24일 밝혔다.

순환경제 산업대전은 순환경제 관련 산업 발전 및 육성을 위한 정책 기술 정보교류 및 비즈니스의 장으로써 산업부문의 순환경제 전환을 통해 저탄소 친환경화의 필요성을 알리고 발전에 기여한 단체 및 개인에 대해 표창을 수여하는 행사다.

순환경제란 원료-설계-생산-사용-재자원화를 통해 전 과정에서 자원이용 가치를 극대화하는 친환경경제를 말한다.

이번 행사는 ▲정책·기술 컨퍼런스 ▲청정생산분야 유공포상 ▲순환경제 우수사례 발표 순으로 진행됐으며 신한은행은 순환경제 산업 발전에 기여한 공로로 표창과 함께 '탄소중립과 순환경제 실현을 위한 ESG(환경·사회·지배구조) 추진현황'을 우수사례로 발표했다.

신한은행은 우수사례 발표에서 신한금융그룹의 동아시아 금융기관 최초 탄소중립 선언, 탄소중립을 위한 글로벌 이니셔티브 가입, 탈석탄 금융 선언, 1회용컵 보증금제도 자금관리 전담은행 등의 탄소중립 사회 실현을 위한 활동들을 발표했다.

