최근 靑 초청자리에 '바보의나눔' 홍보대사 자격으로 참석

[아시아경제 온라인이슈팀] 통역사 겸 방송인 안현모가 문재인 대통령으로부터 택배를 받은 소식을 전했다.

안현모는 23일 자신의 인스타그램 스토리를 통해 우체국에서 발송한 메시지를 공유하며 "깜짝이야. 실명으로 보내시는구나. 신기"라고 적었다.

사진에는 "대한민국 문재인 대통령 문재인 고객님이 발송한 소포 우편물을 희망장소에 배달했다"는 내용이 담겼다.

지난 3일 문 대통령은 국내 주요 기부·나눔 단체 인사들을 청와대로 초청했다. 안현모는 이자리에 재단법인 '바보의나눔' 홍보대사 자격으로 참석한 바 있다.

한편 안현모는 지난 2017년 브랜뉴뮤직 수장 라이머와 결혼했다.

