[아시아경제 문혜원 기자] 이연에프엔씨는 지역 내 교통 봉사활동을 비롯 활발한 나눔 활동을 펼치고 있는 성남시 중원구 교통질서연합회에 자사 간편식 제품인 ‘설렁탕집 얼큰설렁탕’ 1000팩을 기부했다고 24일 밝혔다.

이번 기부는 주변의 어려운 이웃을 위해 든든한 한끼 식사를 해결할 수 있도록 도움을 주고자 진행된 나눔 활동이다.

기부된 얼큰설렁탕 간편식 제품은 중원구 교통질서연합회를 통해 성남 중원구 지역 내 어려운 이웃들에게 전달됐다.

이연에프엔씨는 12월을 맞아 자사 간편식을 활용한 나눔 활동을 적극 펼치며 사회공헌활동을 강화하고 있다.

