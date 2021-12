[현장영상] "7년 동결 기본배달료 올려달라" 라이더들, 배달의민족 본사 앞서 단체행동

[아시아경제 한승곤 기자, 윤진근 PD] “기본 배달료 인상하라!”, “정말 못 살겠다!”

배달 노동자들이 7년째 동결된 ‘기본배달료’ 인상을 요구하며 거리로 나섰다. 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 서비스 일반노조 배달플랫폼지부 배민지회는 23일 오후 서울 송파구 배달의민족(우아한형제들) 본사 앞에서 결의대회를 열었다.

이들은 결의대회 선언문에서 “배달의민족이 다양한 산업에 투자하는 사이 배달 노동자들의 기본 배달료는 지난 7년간 단 1원도 오르지 않았다”면서 “7년 동안 최저 임금 인상률은 65%다. 우리는 노동자로서 인정받지 못하면서 우리의 기본적 권리조차 보호받지 못하고 있다”고 목소리를 높였다. 이어 “배달의민족이 끝내 우리 배달 노동자와의 상생을 거부한다면 우리는 파업을 포함한 더 큰 투쟁을 준비하겠다”라고 강조했다.

이날 민주노총은 "배달플랫폼노동자는 위탁계약을 맺으면서 노동자로서의 기본적 권리를 뺏기고 있다"고 비판했다. 이어 "4대보험, 퇴직금, 오토바이 감가상각 및 유상운송보험료 등 기본권을 빼앗긴 채 배달료 하나에 의지하면서 배달노동자로 일했다"고 주장했다.

홍창의 민주노총 서비스연맹 서비스일반노조 배달플랫폼지부 지부장은 “노동자들의 안정적인 수입 보장을 위해 기본배달료를 인상하라"고 촉구했다.

김영수 민주노총 서비스연맹 배민지회장은 노동력과 비교해 수익이 적다고 비판했다. 그는 “1개월 동안 배민에 1억건이 넘는 콜이 접수되지만 노동자 개인은 1000만원 정도를 들여 배달 일을 시작해야 하는 등 정당한 노동의 대가를 받지 못하고 있다”고 주장했다.

이선규 서비스일반노조 위원장은 "정부와 국회는 내년 예산에 배달공제조합 설립 예산을 배정하지 않았다"며 "정부는 라이더의 안전한 노동에 관심이 없다"고 지적했다.

김용석 배민지회 대구분회 분회장은 지역별 배달료 차이가 심각하다고 목소리를 높였다. 김 분회장은 “대구 기본배달료가 서울보다 낮고 거리 할증도 차별받고 있다”며 “회사는 수도권과 지방 간 물가 차이가 있기 때문이라고 설명한다”고 말했다. 이어 “(그러나) 같은 배민 노동자더라도 기본배달료의 차별 때문에 수익이 2배 가까이 차이나고 있다”고 주장했다.

앞서 노동조합은 지난 6일 중앙노동위원회에 조정 신청 후, 사측과 1차 조정회의를 진행했으나 합의에 이르지 못한 상태다. 오늘(24일) 2차 조정회의를 앞두고 있다.

결의대회에 참가한 조합원 200여 명은 배달 오토바이를 타고, 우아한청년들 사무실이 위치한 잠실역까지 행진을 했다. 노조는 사측과의 상생안 합의가 되지 않으면 파업을 포함한 단체행동을 이어나간다는 계획이다.

한편 우아한형제들 측은 배달의민족 라이더들의 기본 배달료 3,000원에 배달거리가 500m 이상만 돼도 3,500원으로 올라 임금 수준이 낮지 않으며, 지난 2020년 말 단체협상에서 라이더가 내는 배차중계 수수료도 폐지했다고 밝혔다.

