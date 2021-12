기대서 의원, 제3회 복지TV 호남방송 ‘지방자치 의정봉사대상’ 수상

적극적인 의정활동 통한 지역사회 공헌 인정

[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 기대서 광주 북구의원은 23일 광주 남부대학교에서 열린 ‘제3회 복지TV 호남방송 방송대상’에서 ‘지방자치 의정봉사대상’을 수상했다고 밝혔다.

복지TV 호남방송과 사랑의 열매가 함께하는 ‘복지TV 호남방송 방송대상’은 정치·경제·복지·문화·예술 등 사회 분야별로 타의 모범이 되고 지역사회 발전에 공헌한 인물을 선정해 시상한다.

기대서 의원은 제8대 전반기 광주 북구의회 도시보건위원장으로 활동하면서 ‘공동주택지원 조례’, ‘ 지역상권 젠트리피케이션 방지 및 상생협력에 관한 조례’, ‘지역건설산업 활성화 지원 조례’, ‘ 공정 하도급 및 상생협력에 관한 조례’ 등 제·개정을 통해 주민 안전 증진 및 건전한 지역 건설산업 조성과 구민 삶의 질 향상을 위해 적극적인 의정활동을 펼쳤다는 점에서 높은 평가를 받았다.

더불어 취약계층을 위한 환경 개선과 주민 생활 안정을 통해 지역사회에 공헌한 점도 좋은 평가를 받은 것으로 알려졌다.

기대서 의원은 “주민이 부여해주신 의원으로서의 본분을 잊지 않고, 항상 초심으로 본연의 임무를 수행하는데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편, 기 의원은 국가균형발전위원회 국민소통특별위원으로 활동하며 지방분권과 지역의 균형 있는 발전 방향을 제시하는 등 활발한 의정활동을 펼치고 있다.

