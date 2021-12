민주당·국민의힘 광주시당 "너네가 잘못했다" 갑론을박

민주당 "이용섭 시장에 욕설 퍼부은 관계자 경질하고 사과하라"



국민의힘 "김대중 정신 버린 것은 민주당…자당 후보부터 살펴보라"

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 국민의힘 광주광역시당 관계자가 이용섭 광주시장을 향해 욕설을 퍼부어 논란인 가운데 더불어민주당과 국민의힘이 갑론을박을 펼치고 있다.

사건의 발단은 23일 오전 윤석열 국민의힘 대선후보가 광주 북구 AI데이터센터 건립현장 방문에 앞서 발생했다.

윤 후보를 기다리며 조인철 광주경제부시장이 인사를 하자 국민의힘 한 관계자가 “(이용섭) 시장 XXXXX 한번 이야기 했으면 됐지 또 이야기하고”라면서 욕설을 퍼부었다.

이에 조 부시장이 “뭐하는 짓이냐”며 맞섰지만 주위 사람들이 말려 일단락됐다.

이를 두고 민주당 광주시당은 “광주시장을 향한 국민의힘 광주시당위원장의 욕설은 광주시민에 대한 모욕이다”는 논평을 냈다.

시당은 “이용섭 광주시장은 윤석열 후보의 전두환 정치 찬양 발언에 대해, 그동안 몇 차례 광주시민을 대표해 공개적으로 비판한 바 있다”면서 “이는 광주시민을 대표하는 시장으로서 마땅히 해야 하고, 할 수 있는 발언이다”고 말했다.

이어 “그런데 오늘 윤석열 후보가 오자, 마치 완장이라도 찬 듯 국민의힘 시당위원장이 광주시장을 향해 욕설을 했다고 하니 참으로 기가 차다”며 “그야말로 지금 국민의힘의 수준을 그대로 보여준 망발이다”고 비판했다.

더불어 “광주시당위원장은 즉각 광주시민에게 사과하고 자리에서 물러나야 되며 윤석열 후보도 이런 수준의 사람을 광주를 대표하는 시당위원장에 앉힌 책임에서 자유로울 수 없다”며 “즉각 시당위원장을 경질하고, 공개적으로 사과하길 바란다”고 주장했다.

국민의힘 광주시당도 ‘민주당 광주시당은 이재명 후보부터 살펴보길 바란다’ 논평을 내고 반박에 나섰다.

윤 후보가 김대중 정신을 언급한 것을 두고 민주당 광주시당이 낸 ‘염치 없다’는 내용의 논평에 대한 반박이다.

국민의힘 광주시당은 “민주당 광주시당이 타당 내부 문제까지 들먹이며 참으로 어처구니 없는 행동을 보이고 있다”며 “민주당 광주시당의 오만불손한 논평은 광주시민들의 수준과 의식을 얕잡아 봤기 때문일 것”이라고 강조했다.

이어 “김대중 정신을 버린 것은 현재 민주당이다”면서 “민주당 광주시당은 타당 후보를 비판하기 전에 자당 후보부터 살펴보길 바란다”고 밝혔다.

또 “이재명 후보로부터 발견한 확실한 한 가지는 그의 모든 삶이 위선, 위증, 사기, 사칭, 탈선, 범법이라는 것”이라며 “‘내로남불’ 민주당 광주시당은 타당 후보를 비판할 자격이 없다”고 덧붙였다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr