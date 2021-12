광주 동구, 통합건강증진사업 종합부문 '우수기관상' 수상

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주 동구(청장 임택)는 보건복지부 주관 2021년 제13회 지방자치단체 통합건강증진사업 종합부문 우수기관에 선정됐다고 23일 밝혔다.

이번 수상은 ▲건강증진사업 추진의 타당성 ▲운영의 노력성 ▲충실성 및 확산 가능성 ▲사업의 효과성 등 4개 분야 모두 높은 평가를 받으며 지역 건강증진 확산 및 국민 건강증진에 기여한 공적을 인정받았다.

동구는 그동안 걷기실천 활성화를 위한 모바일 걷기 앱 '워크온'을 활용한 '걷기 좋은 동구路~1530(1주 5회 30분 이상) 걷기' 사업 등 다양한 걷기 챌린지를 운영해 왔다.

또한 줌(ZOOM) 또는 네이버 밴드 등을 활용한 ▲요가 프로그램 운영 ▲요리 시연 ▲이동 금연클리닉 ▲비대면 칫솔질 교육기기 대여 ▲ 건강 돌봄 꾸러미 배부 ▲건강정보 게시 등 비대면 건강증진사업으로 주민들의 건강증진에 도움을 주는 다양한 사업들을 펼쳐왔다.

임택 동구청장은 "코로나19 상황 속에서도 건강도시 동구의 위상에 걸맞은 다양한 주민친화 건강정책을 추진해 온 성과를 인정받아 기쁘다"면서 "앞으로도 중단 없는 건강관리로 주민들이 체감할 수 있는 건강도시를 조성해나가겠다"고 말했다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr