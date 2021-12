삼성물산, 3.5조 규모 UAE 초고압직류송전 공사 수주

삼성물산 올해 해외 수주만 7조원 넘어

총 수주 12조5000억…목표 초과 달성

삼성물산이 아랍에미레이트(UAE)에서 3조5000억원 규모의 대형 프로젝트를 수주했다.

삼성물산 건설부문은 UAE 해상 석유생산시설과 아부다비의 육상전력망을 연결하는 초고압직류송전(HVDC)망 구축 프로젝트의 EPC(설계·조달·시공) 계약을 체결했다고 23일 밝혔다.

이번 프로젝트는 아부다비 인근의 육상 지역 2곳과 해양유전시설이 있는 해상 섬 2곳에 전력변환소(교류/직류 변환설비) 건설과 함께 약 1000MW, 600MW 규모의 해저 송전망을 구축하는 사업이다. 송전망은 육상으로부터 각각 137㎞, 122㎞에 달한다.

삼성물산은 벨기에 건설업체인 얀데눌(Jan De Nul)과 컨소시엄을 구성해 EPC를 수행할 예정이다. 총 공사금액은 30억 달러(한화 3조5000억원)다. 이 중 삼성물산의 공사금액은 22억7000만 달러(2조7000억원)다.

아부다비국영석유공사(ADNOC)가 발주한 이번 프로젝트는 UAE 최초의 HVDC 사업으로 민간사업자가 40%의 지분을 갖고 특수목적법인을 세워 사업을 추진한다.

사업자가 일정 기간 동안 소유권을 가지고 운영한 뒤 아부다비국영석유공사에 다시 이전하는 사업방식이다. 한국전력과 규슈전력(일본), EDF(프랑스) 컨소시엄이 한전 주도하에 입찰에 참여해 민간사업자로 최종 선정됐다.

삼성물산은 UAE에서 원자력발전 등 다양한 발전 프로젝트와 변전소 시공 경험을 바탕으로 경쟁력 있는 입찰 제안을 통해 이번 프로젝트 수주에 성공했다.

UAE 현지 고객과 폭넓은 네트워크를 구축하고 있고, UAE 전력망의 특수성을 잘 이해하고 있다는 점이 높은 평가를 받았다.

삼성물산 관계자는 "이번 수주를 통해 발전소 및 변전소 공사와 연계한 초고압 직류송전망(HVDC) 분야까지 사업영역을 확장하게 됐다"며 "향후 신재생 발전사업 등과 연계된 송전 프로젝트와 국가간 전력망 연결 사업에도 참여를 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

삼성물산은 올해 1조8500억원 규모의 카타르 LNG 수출기지를 비롯해 대만공항 제3터미널 공사(1조2400억원), 싱가포르 지하철 공사(5000억원) 등을 수주하며 해외 수주만 7조 원을 넘어섰다. 올해 누계 수주금액은 12조5000억원 규모로 연간 수주 목표(10조6000억원)를 초과 달성했다.

