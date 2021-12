핫앤핫 핫팩은 미국 식품의약국(FDA) 등록을 통해 우수성과 안전성을 인정받았다고 23일 밝혔다. 환경호르몬 걱정 없는 고가의 수성 접착제를 사용한다는 설명이다.

핫앤핫 핫팩은 대형마트 입점은 물론 매년 온라인 오픈마켓 판매 순위 1위를 달성하고 있다. 전량 국내 자체 생산 제품으로 국내 유일 핫팩 제조 ISO 인증을 받았으며 전 모델이 KC 인증을 받았다.

기존 핫팩은 혹한기용 보온대라고 하더라도 공기 투습이 심할 경우 성능이 저하되는 문제점을 가졌다. 그러나 핫앤핫 핫팩은 기존 핫팩이 가진 단점도 개선해 일정한 온도를 유지한다. 특허받은 진공 방식 배합과 타공 제조장치 등을 통해 이 같은 단점을 없앴다. 이 외에도 57개 지식재산권(IP)을 소유하고 있다. 핫앤핫은 제조 과정에서의 위생도 고려한다. 세스코와 협력해 핫팩을 생산하는 공장 라인의 청결도를 극대화했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr