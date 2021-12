이준석 '자진강판'에 흩어진 尹선대위

李, 연일 '윤핵관' 문제 삼으며 해체 수준 선대위 개편 주장

김종인, 전면개편에는 선긋기

[아시아경제 금보령 기자, 박준이 기자]제1야당 대표가 선거대책위원회 직책을 사퇴하는 사상 초유의 사태가 수일째 이어지고 있지만 국민의힘 내부에선 이런 상황을 수습할 인물이나 저력이 보이지 않고 있다. 이준석 대표가 빠진 선대위를 이끌게 된 김종인 총괄선대위원장은 내부 갈등에 '경고' 정도를 내놓으면서도 큰 틀의 변화는 꾀하지 않는 상황이다. 반면 이 대표는 선대위를 향해 연일 비판 수위를 높이며 갈등을 증폭시키고 있다. 일련의 과정에서 윤석열 대선후보의 존재감도 부각되지 않고 있다.

김 총괄선대위원장은 23일 중앙선대위회의 발언에서 "선대위를 개편해야 한다는 목소리 내는 분들도 계시지만 지금 시점에서 그와 같은 혼란을 또 일으키려고 생각하지 않는다"며 "종합상황본부가 중심이 돼서 전체 의견을 제대로 수렴할 것"이라고 밝혔다. 이 대표가 주창하는 '선대위 해체론'이 현재 갈등 봉합의 해법이 되지 않는다는 인식이다. 대신 현 체제를 정비하는 수준으로 대처하겠다는 것이다.

체제 정비와 함께 김 총괄선대위원장은 내부를 향한 경고도 잊지 않았다. 그는 "선대위 내에서 자기 기능 담당하는 분들은 최대한 자기 기능을 발휘하려고 노력을 하시되, 그걸 초과해서 다른 기능을 할 것 같으면 그것 자체가 문제된다는 걸 인식하고 거기에 대해 많은 주의를 해주길 다시 한 번 당부한다"고 했다.

종합상황본부에는 임태희 총괄상황본부장과 금태섭 전략기획실장 등이 있어 이른바 김 총괄선대위원장의 '별동대'로 불린다. 임 총괄상황본부장은 이날 "제일 중요한 건 저희가 김 총괄선대위원장을 모시고 하는 선대위를 통해 상황과 정세에 대한 큰 방향에 대해 보고하기로 했다"고 설명했다.

하지만 이 대표는 이날 라디오에 출연해 자신의 선대위 사퇴 결정 배경을 재차 설명하며 일련의 갈등 구조에 대한 비판적 목소리를 유지했다. 그는 "제 전결권이 부정당한 것이라면 전 사퇴하는 게 맞다"라고 했다. 조수진 전 공보단장과의 갈등 문제를 거론할 때는 "그런 선대위는 동작할 수 없다"고 직격하기도 했다.

이 대표는 연일 '윤핵관'(윤석열 측 핵심 관계자)을 문제 삼으며 선대위의 대대적인 개편이 이뤄져야 한다는 점을 강조하고 있다. 선대위 상황을 두고 "김 총괄선대위원장에게 후보가 전권을 제대로 실어줬다면 당장 해체했을 것"이라고 말하기도 했다. 현재 김 총괄선대위원장에게 '전권'이 실려있지 않다는 직접적 비판이다.

이 대표에 의해 '윤핵관' 당사자로 지목되고 있는 장제원 의원과의 설전도 계속됐다. 이 대표는 "(장 의원이) 선대위 전반적인 내용을 쫙 열거하면서 다 질타한다, 저도 모르는 내용을"이라며 "굉장히 정보력이 좋거나 아니면 핵심 관계자임을 선언하신 것"이라고 지적했다. 이에 대해 장 의원은 "대응하지 않겠다. 참고 또 참겠다"는 입장을 냈다. 그는 기자들과 만나 "선대위 책임자(김 총괄선대위원장)가 진단을 그렇게 했지 않느냐"며 "그러면 논란은 불식하고 진단에 따라가는 게 좋지 않겠나"라고 했다. 윤핵관 문제를 비롯한 많은 논란을 잠재우기 위한 '선대위 해체'가 아닌 부분적 방식의 개편 가닥에 동의한다는 뜻으로 해석된다

