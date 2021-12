진에어, 국내선 비즈니스석 도입…김포~제주·부산 투입

[아시아경제 이동우 기자] 진에어 진에어 272450 | 코스피 증권정보 현재가 15,800 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 41,241 전일가 15,800 2021.12.23 10:32 장중(20분지연) 관련기사 진에어, 크리스마스 맞이 방탈출 이벤트 진행진에어, 출발 임박편 할인 쿠폰 이벤트진에어, 12월 신규회원 대상 3종 할인쿠폰 이벤트 close 는 비즈니스 좌석이 장착된 B737-900 도입을 기념해 이벤트를 내년 1월 31일까지 진행한다고 23일 밝혔다.

이번에 도입된 B737-900 항공기는 '지니 비즈' 좌석을 포함해 총 188석 규모다. 이 항공기는 24일부터 김포~제주와 김포~부산 노선에 투입된다.

지니 비즈는 복도를 중심으로 '2-2' 형태로 총 8석이 배치됐으며 좌석 앞뒤 간격도 일반석 대비 더 넓은 40인치다. 또한 지니비즈 이용 고객에게는 전용 체크인 카운터 제공, 무료 위탁수하물 30kg, 수하물 우선하기 서비스 등 혜택을 제공한다. 지니 비즈 운임은 사전 홍보 기간을 거쳐 오는 31일부터 홈페이지 및 모바일 웹, 앱을 통해 정식 운영된다.

진에어는 사전 홍보 일환으로 일반석 운임에 1만원 추가 결제 시 지니 비즈 사전좌석지정 서비스를 제공하는 이벤트를 진행한다. 이벤트는 오는 24일부터 30일 사이에 운항하는 B737-900 항공편 대상으로 홈페이지, 모바일 웹, 앱 등을 통해 신청할 수 있다. 31일부터 1월 31일까지는 카카오페이 이용 고객 대상으로 지니 비즈 운임 결제 시 2만 5천원 즉시 할인 혜택을 선착순으로 제공된다.

진에어는 "보다 편안한 항공 여행을 원하는 고객 요구에 부응하기 위해 지니 비즈 좌석을 도입했다"며 "앞으로 고객의 안전하고 즐거운 여행을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr