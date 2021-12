인천시, 인천대 생활치료센터 추가 확보…총 7곳 1486명 수용

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시는 안정적인 생활치료센터 병상 확보를 위해 인천대와 제1기숙사를 사용하는 협약을 체결하고 23일부터 본격 운영을 시작한다.

인천대 생활치료센터는 195실 규모로 390명의 환자를 수용할 수 있다.

정부의 재택치료 기본원칙에 따라 감염에 취약한 주거환경이나 소아·장애 등 돌봄이 필요하지만 보호자와 공동격리가 불가능한 경우 등 재택치료 제외사유에 해당하는 환자를 대상으로 운영된다.

인천지역 생활치료센터는 인천대를 포함해 영종도 경정훈련원, SK 무의연수원, 서구 크리스탈호텔 등 모두 7곳으로 늘어나 1486명의 환자를 수용할 수 있게 됐다.

올해 말 사용종료 예정이던 청라 하나글로벌연수원, 송도 포스코인재창조원 생활치료센터 등 민간기업의 시설도 연장이 합의돼 계속 운영된다.

박남춘 시장은 오는 성탄절에 인천대 등 생활치료센터와 보건환경연구원 등 방역현장을 점검할 예정이다.

인천시 관계자는 "생활치료센터를 추가 확보함으로써 코로나19의 가파른 증가세에도 불구하고 수도권 타 시·도에 비해 안정적인 생활치료센터 운영이 가능할 것으로 보인다"고 밝혔다.

