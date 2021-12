영하 1도 날씨에 4살 딸 유기하고 모텔 향한 친모…구속기소

[아시아경제 김소영 기자] 영하로 떨어진 추운 날씨 속에 자신의 4살 딸을 인적이 드문 도로에 유기한 30대 친모와 범행을 도와준 20대 남성이 구속 기소됐다.

22일 인천지방검찰청은 아동복지법상 아동유기·방임 혐의로 30대 여성 A씨와 20대 남성 B씨를 구속 기소했다.

A씨는 지난달 26일 오후 10시께 경기도 고양시의 한 도로에 딸 C양(4)을 버리고 간 혐의를 받고 있다. 당시 A씨는 B씨의 차량에 타고 있었으며, C양을 차에서 내리게 한 뒤 그대로 인근 모텔로 간 것으로 전해졌다. C양이 도로에 버려질 당시 고양시 일대 최저기온은 영하 1도였다.

앞서 A씨는 이날 오후 5시께 한 어린이집에서 딸을 데리고 B씨 차량에 탔고, 인천 월미도와 서울 강남을 거쳐 고양시로 이동한 것으로 조사됐다. A씨와 B씨는 2개월 전부터 알고 지낸 사이었으며, 이들은 범행 당일 처음 만난 것으로 알려졌다.

혼자 울고 있던 C양을 발견한 행인의 신고로 경찰이 출동했고, 현장에 도착한 경찰은 어린이집 가방 등으로 C양의 신원을 확인해 친부에게 인계했다.

A씨는 "아이를 키우기가 힘들어서 평소 게임 채팅방에서 자주 (아이와 관련한) 이야기를 했다"며 "B씨가 '그러면 아이를 갖다 버리자'는 식으로 말해 함께 만나 범행했다"고 진술한 것으로 알려졌다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr