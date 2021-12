현대위아 임직원, 월급 1%씩 모아 사회복지기관 6곳 車선물

2013년 드림카 사업 개시 이후 올해까지 총 130대 전달

현대위아 임직원들이 급여 일부를 모아 사업장 인근 사회복지기관에 자동차를 선물했다.

현대위아는 경남 창원시 소재 장애인 복지기관 장애인보호작업장 나눔일터를 비롯, 전국 사업장 인근 총 6곳의 복지기관에 '현대위아 드림카'를 기증했다고 23일 밝혔다.

현대위아는 사내 사회공헌 프로그램인 '1%의 기적'을 통해 모은 기금과 회사 출연금을 합한 1억7000만원으로 기증 차량을 구입해 각 기관에 전달했다. 지난 2013년부터 드림카 전달식을 열어온 현대위아는 이날까지 총 130대의 자동차를 전국 복지기관에 전달했다.

현대위아는 지역 복지기관 중 차량이 없거나 부족해 복지활동을 벌이는데 어려움을 겪는 기관을 선정, 차량을 지원했다. 일례로 울산광역시 '나눔과 섬김의 집'은 200여명의 독거노인을 위해 도시락을 나눠왔지만 그간 소유차량이 없어 운영에 어려움을 겪었고, 경기도 안산시 소재 '꿈꾸는 느림보' 역시 매일 15명 이상의 발달장애인이 이용하나 차량이 없어 운영에 불편을 겪었다.

현대위아는 드림카 사업 외에도 지역민에게 도움이 되는 사회공헌 프로그램을 지속 확대, 환경·사회·지배구조(ESG) 경영을 실천해 나간단 계획이다. 현대위아 관계자는 "임직원들이 자발적 기부를 통해 지금까지 130대의 차량을 선물, 이웃을 도울 수 있어서 기쁘다"면서 "여전히 기승을 부리는 코로나19로 많은 이웃들이 어려움을 겪는 상황에서 현대위아가 작은 희망이 되도록 계속 노력하겠다"고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr