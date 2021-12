경찰대학, 2022학년도 신입생 최종 합격자 50명 발표

[아시아경제 이관주 기자] 경찰대학은 23일 2022학년도 경찰대학 신입생 최종 합격자 50명(남 39명·여 11명)을 발표했다.

2022학년도 경찰대학 신입생 모집에는 4620명이 지원해 경쟁률은 92.4대 1을 기록했다. 모집전형은 1차 시험(국어·영어·수학)과 2차 신체검사서 제출·체력검사, 인·적성검사, 면접 등으로 진행됐다. 1차시험 20%, 체력검사 5%, 면접 10%, 학교생활기록부 15%, 대학수학능력시험 성적 50% 비중으로 합산해 최종 합격자가 결정됐다.

경찰대학은 입학정원의 12%를 농어촌 학생 특별전형과 한마음무궁화 특별전형으로 선발했다. 농어촌 학생 특별전형은 농어촌·도서·벽지의 학생을 대상으로, 한마음 무궁화 특별전형은 기초생활수급자 가정·차상위 계층 가정·다문화가족 자녀·국가보훈대상자를 대상으로 선발했다.

최종 합격자는 내년 1월 10~11일 합격자 등록을 해야 입학 자격을 갖게 된다. 입학식은 내년 2월 25일로 예정됐다.

