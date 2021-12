AZ "'오미크론 백신' 생산 착수… 새 변이에 빠르게 대응 가능"

화이자·모더나·노바백스도 백신 개발 착수

[아시아경제 나예은 기자] 영국 옥스퍼드 대학과 아스트라제네카(AZ)가 공동으로 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 새 변이인 '오미크론'을 타깃으로 한 백신 생산에 착수했다.

21일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT) 보도에 따르면 옥스퍼드대 연구 그룹 샌디 더글러스 박사는 FT와의 인터뷰에서 "아스트라제네카와 함께 최신 백신을 생산하기 위한 예비 단계가 취해졌다"고 밝혔다.

그는 "아데노바이러스 기반 백신은 원론적으론 사람들이 생각하는 것보다 더 빠른 속도로 새 변이에 대응할 수 있다"고 설명했다.

앞서 미국 제약사 화이자와 모더나, 노바백스도 내년 초 생산을 목표로 오미크론을 겨냥한 백신 개발에 착수했다. 화이자·모더나 등의 메신저 리보핵산(mRNA) 방식 백신과 달리, AZ의 오미크론 백신은 침팬지의 아데노바이러스를 디옥시리보핵산(DNA) 전달체로 이용하는 방식으로 만들어진다.

한편 세계보건기구(WHO)에 따르면 현재 오미크론 코로나19 변이는 세계 106개국에 확산됐다. WHO는 "최근 증거에 따르면 오미크론 변이가 델타 변이보다 우월해 지역 감염이 높고 면역을 가진 인구 비율이 높은 나라들에서조차 빠르게 번지고 있다"고 강조했다.

이어 "감염자 수가 빠르게 증가하기 때문에 보건 체제가 무너질 수 있다. 잠정 데이터에 따르면 백신을 기본 접종한 사람과 기존 감염자들의 오미크론에 대한 중화항체가 낮은 수준임을 알 수 있으며 이는 체액 면역 회피가 있음을 시사한다"고 설명했다.

