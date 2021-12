부산항만공사, 내년 예산 1조840억원 편성

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 부산항만공사(BPA)는 지난 21일 개최된 제248회 항만위원회에서 2022년 총예산을 1조840억원으로 확정했다.

22일 BPA에 따르면 내년도 예산은 포스트 코로나 대비를 위한 투자사업 추진으로 경제 활성화, 미래 성장 기반 확충, 공공기관의 사회적 가치 실현과 공공성을 다지는 것을 목표로 주요 사업비를 확대 편성했다.

공사는 코로나19 영향으로 어려운 경영 여건을 고려해 기관 운영 관련 소모성 비용과 기타 사업은 긴축 편성했다.

지출 예산은 2021년 1조2748억원 대비 1908억원 감소한 1조840억원이다. 주요 예산 내역은 ?항만 인프라 건설 3087억원, 북항 재개발 1단계 사업 2113억원 ?출자와 투자사업 312억원 ?항만시설 유지보수 322억원 ?정보화 사업 99억원 등으로 구성돼 있다.

BPA는 중장기 사업 계획에 따라 부산항 신항 서컨테이너부두 2~5단계와 2~6단계 개발사업에 속도를 내고 신항 터미널 운영에 자금을 편성했다.

공사는 부산항 북항 재개발 1단계 사업의 성공적 마무리를 위해 대규모 사업비를 투입할 계획이다.

부산항만공사는 BPA형 ESG 경영 실현을 위해 공공성 강화 사업도 추진한다.

사업으로는 ▲안전항만 구축을 위한 노후 시설 보수·보강, ▲온실가스 감축 노력으로 친환경 항만 조성, ▲디지털 뉴딜 기업 유치, ▲항만생태계 일자리 창출을 위한 상생협력 사업 확대 등을 계획 중이다.

부산항만공사 진규호 기획조정실장은 “효율적 예산 운영으로 위기 상황 극복과 경제 활성화에 기여하고 부산항 경쟁력 강화를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr