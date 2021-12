삼성폰, '화웨이·LG 이슈' 반사이익 없었다

글로벌 점유율 22%→20% 되레 낮아져… 애플·中 기업 공세 거세

[아시아경제 구은모 기자] 삼성전자가 세계 스마트폰 시장에서 미국의 제재로 고전하고 있는 화웨이와 LG전자의 휴대폰 사업 철수로 인한 반사이익을 얻지 못한 것으로 나타났다. 삼성전자는 내년에도 글로벌 시장 1위 자리는 유지할 것으로 보이지만 중저가 시장에서는 중국 제조사, 프리미엄 시장에서는 애플의 공세로 점유율 수성이 쉽지 않을 전망이다.

시장조사업체 카운터포인트리서치는 21일 열린 온라인 세미나에서 지난해 3분기 12%였던 화웨이와 LG전자의 세계 스마트폰 시장 점유율은 올해 3분기 2%로 축소됐지만 이 기간 삼성전자의 점유율은 22%에서 20%로 오히려 낮아졌다고 밝혔다.

화웨이의 고전과 LG전자의 철수로 생긴 공백은 지역에 따라 삼성전자가 아닌 다른 업체들이 메웠다. 우선 화웨이의 안방 중국시장의 공백을 메운 건 애플이었다. 지난해 9월 점유율 27%였던 화웨이가 올해 9월 8%로 쪼그라드는 동안 애플은 7%에서 15%로 두 배 이상 덩치를 키웠다. 이은정 카운터포인트리서치 연구원은 "중국에서 애국소비가 사그라들고, 애플의 구모델 가격이 중국 소비자의 구매 가능 수준까지 떨어지면서 예상보다 더 선전하고 있다"고 설명했다.

삼성전자는 유럽과 미주에서도 두 회사의 빈자리를 차지하지 못했다. 유럽에선 화웨이의 점유율이 작년 7월 8%에서 올해 7월 1%로 감소했는데, 이 기간 샤오미는 중저가 제품을 중심으로 14%에서 27%로 두 배 가까이 몸집을 불렸다. LG전자의 주력시장이었던 북미에서도 수혜를 본 건 모토롤라였다. LG전자의 작년 9월 12%에서 올해 9월 0%로 점유율이 축소됐는데, 이 기간 모토롤라는 4%에서 7%로 성장했다.

한국시장에서는 삼성전자가 LG전자의 몫을 고스란히 흡수했다. 작년 3분기 14%였던 LG전자의 국내 점유율은 사업 철수 이후인 올 3분기 2%로 축소됐다. LG전자에서 이탈한 소비자들은 그대로 삼성전자로 옮기면서 같은 기간 72%였던 삼성전자의 점유율은 85%로 크게 상승했다. 이 기간 애플 점유율은 13%에서 12%로 낮아졌다.

삼성전자는 내년 불안한 1위를 이어갈 것으로 보인다. 카운터포인트리서치는 새해 세계 스마트폰 시장이 올해보다 7.2% 증가한 14억9200만대 규모를 형성할 것이라며, 이 가운데 삼성전자는 가장 많은 2억8000만대 수준의 판매량을 기록할 것으로 내다봤다. 이는 18~19%의 점유율로 올해 1분기(22%)는 물론 3분기(20%)보다도 감소한 수치다.

강민수 카운터포인트리서치 연구원은 "글로벌 스마트폰 시장 경쟁이 워낙 치열해 특정 업체가 점유율을 크게 늘리기는 쉽지 않다"며 "가격에 민감한 신흥시장은 유통채널을 구축하는 데 오래 걸리지 않아 삼성의 방어력이 높지 않은 상황"이라고 전했다.

