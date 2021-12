"왜 꼭 중요한 사람들이 사라질까?"‥ 김진태, '대장동 개발 비리 특검' 촉구

"문재인 정부 들어 23번째… 이재명 후보와 정진상 조사해서 밝혀야"

[아시아경제 라영철 기자] 유한기 전 성남도시개발공사 개발사업본부장에 이어 대장동 개발 당시 실무를 담당했던 김문기 성남도시개발공사 개발 1처장이 전날(21일) 오후 숨진 채 발견되면서 이재명 더불어민주당 대선 후보에 대한 대장동 개발 비리 의혹이 더욱 확산하자, 김진태 국민의힘 '이재명비리 국민검증특위’ 위원장(춘천 갑 당협위원장)이 '특검'을 거듭 촉구했다.

김 특위원장은 22일 SNS를 통해 "대장동 사건 성남도개공 김문기 처장이 갑자기 사망했다"면서 "중요 참고인이나 피의자가 사망한 게 한두 번이 아니다. 문재인 정부 들어 벌써 23번째라는데, 최근에 유한기 씨가 그랬고, 노회찬 의원도 손혜원 의원 남동생도 그랬다. 왜 꼭 중요한 사람들이 사라질까?"라며 의혹의 시선을 거두지 않았다.

이어 "대장동 사건의 핵심은 초과이익 환수조항을 삭제해 '화천대유 몰빵'을 만든 사람이 누구냐는 것인데, 故김문기 처장이 그 삭제를 반대했다가 '윗선'에 의해 결국 삭제됐다고 알려져 이제 진실을 말해줄 사람이 거의 안 남았다"며 특검의 불가피성을 역설했다.

그러면서 "이재명 후보와 정진상을 조사해서 밝혀야 하는데 검찰이 조사를 안 하고 뭉개고 있으니 애꿎은 사람이 자꾸 죽어나간다. 누가 또 불행한 일을 당할지 모르니 당장 특검해야 한다"고 재차 강조했다.

김 특위원장은 특히 "검찰은 수사대상자 신병관리에 책임이 있어 주요 수사대상자가 불안한 상태면 긴급체포를 해서라도 불상사를 막았어야 했다"면서 "오늘(22일) 이재명 특위에서 긴급히 중앙지검을 방문해 따질 계획이다"라고 밝혔다.

한편 숨진 김 처장은 개발 특혜 의혹이 불거진 대장동 개발 사업의 실무를 총괄했던 인물로 알려졌다.

특히 '초과 이익'을 환수해야 한다는 조항이 협약서에서 삭제된 경위 등을 놓고 검찰과 경찰의 조사를 받았다.

이런 중에 성남도시공사 감사실로부터 '중징계'가 의결됐다는 통보를 전달받은 뒤, 21일 자신의 집무실에서 숨진 채 발견됐다.

유족들은 김 처장의 죽음에 '회사의 책임이 있다'고 주장하고 있다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr