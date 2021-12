[아시아경제 윤동주 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보와 김종인 총괄선대본부장이 22일 서울 여의도 중앙당사로 출근하고 있다.

이날 윤 후보와 김 총괄본부장은 이준석 대표가 조수진 후보 공보단장과 갈등을 겪은 후 '윤핵관(윤석열 핵심 관계자)'문제를 언급하며 사퇴를 의사를 밝힌 후 이를 수습하기 위해 비공개로 진행했다.

