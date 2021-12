"韓 내년 경제성장률 2.9% 전망…기저효과 줄고 수출 성장세 약화"

[아시아경제 정현진 기자] 전국경제인연합회 산하 한국경제연구원이 올해 경제성장률을 3.9%, 내년은 코로나19 발생 이전인 2018년 수준인 2.9%로 전망했다. 코로나19 사태 이후 경기 회복 기저효과가 사라지고 오미크론 등 코로나19 변이 확산에 따른 영향과 수출 성장세 약화로 내년에는 3%대 경제성장률은 기록하기 어려울 것으로 예상된다.

한경연은 22일 'KERI 경제동향과 전망: 2021년 4/4분기' 보고서를 통해 이같이 밝혔다. 한경연은 수출 호조에도 불구하고 코로나19 4차 대유행이 장기화되고 내수 경기 회복세도 하반기에 약화되면서 올해 경제성장률이 4.0%에 미치지 못하는 3.9%일 것으로 내다봤다.

내년에는 경기 회복 기저효과가 사라지고 중국의 경기둔화로 수출 성장세가 약화해 경제성장률이 다시 2%대로 돌아갈 것으로 분석했다. 최근 코로나19 확진세가 심화하면서 이후 대응 여부가 내년 상반기 경제 성장의 주요 변수가 될 것으로 예상되며 장기간 부실해진 경제 여건과 정책적 지원여력이 감소해 3% 수준의 성장률은 기대하기 어렵다고 한경연은 평가했다. 이에 따라 내년 상반기는 2.8%, 내년 하반기는 3.0%로 연 평균 2.9%의 성장률을 보일 것으로 봤다.

내년 내수부문에서 가장 큰 비중을 차지하는 민간소비는 3.1% 성장하며 회복이 미흡한 수준에 그칠 것으로 전망됐다. 민간소비는 경기 회복과 정부의 부양노력으로 일시적 반등을 보였으나 코로나19 확진세가 이어지면서 또 다시 위축하는 움직임을 보이고 있다. 자영업자 소득 감소 등 직접적 영향 뿐 아니라 금리인상으로 가중된 가계부채원리금 상환부담, 전·월세 폭등에 따른 집세인상 등 구조적 원인도 민간소비 회복을 제한하는 요인으로 작용할 것으로 내다봤다.

설비투자는 반도체 부문의 공격적 투자와 신성장 산업에 대한 투자 확대가 동시에 이뤄지며 2.7% 성장을 기록하게 될 것으로 전망했다. 정부의 강력한 부동산 억제 의지로 부진을 지속해 온 건설투자는 공공재개발, 3기 신도시 등 정부 주도의 건물건설이 증가하고 사회간접자본(SOC) 투자확대에 따른 토목실적의 개선에 힘입어 올해 -0.5% 내년 2.5%로 성장률이 플러스 전환할 것으로 예상된다.

소비자물가 상승률은 집세 등 거주비 상승세 지속에도 불구하고 국제유가를 비롯한 국제 원자재 가격이 내년 상반기 중 점진적으로 안정을 찾게 되면서 1.9% 수준을 기록할 것으로 전망했다. 올해 경제 성장을 견인해 왔던 실질 수출은 올해 높았던 실적에 대한 역(逆)기저효과와 중국의 성장세 둔화에 따라 내년은 2.5% 성장에 그칠 것으로 내다 봤다. 코로나19에 따른 방역조치 재시행으로 생산에 차질을 빚을 경우 수출 증가세는 더욱 약화될 가능성이 있다고 한경연은 덧붙였다.

경상수지는 수출증가폭을 뛰어 넘어 빠르게 수입이 늘고, 서비스수지의 개선세가 약화하게 되면서 772억달러 수준으로 내려오게 될 것으로 내다봤다.

