쌍용차, 中업체와 배터리팩 자체 생산 위한 기술협력 MOU 체결

쌍용차는 중국 핀드림스인더스트리와 배터리팩 자체 생산을 위한 기술협력 양해각서(MOU)를 체결했다고 22일 공시했다.

회사 측은 "탄소 중립 추진 및 온실가스 감축에 따른 내연기관 적용 차량 수요 감소 및 전기차 수요 증대에 대한 대응의 일환"이라며 "전기자동차 출시로 시장 경쟁력을 확보하겠다"고 설명했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr