신지예 "尹, 경청하는 정치인…'n번방 방지법' 다시 살펴보겠다고 말해"

"한번 쓰이고 버릴지언정 피해자 숨는 정권 반복하고 싶지 않아"

[아시아경제 윤슬기 기자] 신지예 국민의힘 새시대준비위원회 수석부위원장이 'n번방 방지법'에 대해 "윤석열 국민의힘 후보가 꼼꼼히 다시 살펴보겠다는 말을 했다"고 밝혔다.

신 수석부위원장은 22일 MBC 라디오 '표창원의 뉴스하이킥'에 출연해 "제 소신이나 정책은 꺾이지 않은 채로 지금 있는 후보자께 제가 할 수 있는 이야기들을 드릴 예정"이라며 "윤석열 후보님께서 제 이야기를 경청해주셨다"고 이같이 말했다.

신 수석부위원장은 윤 후보 측에 합류한 것에 대해 "대선일자가 얼마 남지 않지 않았나. 국민들도 그렇고 저에게도 그렇고 선택지가 얼마 남지 않았다. 다자구도를 만들고자 여러 사력을 다해왔지만 지금 시기가 얼마 남지 않는 때이기 때문에 사실상 이재명 더불어민주당 후보나 윤석열 후보의 판으로 넘어갔다고 생각한다"며 "(윤 후보가) 충분히 의견을 듣고 수정하고 보완해나가는 수정 가능성, 유도리있는 정치인처럼 보였다. 다른 이야기라도 경청하실 수 있는 분이구나 생각을 했다"고 말했다.

반면 이 후보와 민주당에 대해서는 "지금 민주당에서 차별금지법을 제정하겠다라고 약속을 해놓고 시간을 차일피일 미루다가 결국 나중으로 넘겨버리지 않았나"라며 "성소수자 의제를 차별금지법에 넣지 못하겠다 하는 국민의힘보다 넣겠다고 해놓고는 뒤로 차일피일 미루면서 결국에는 국민에게 약속한 걸 지키지 않은 민주당이 더 큰 문제"라고 지적했다.

윤 후보가 자신을 영입한 것과 관련, 국민의힘 측 반발에 대해서 신 수석부위원장은 "저는 이질적인 존재이기 때문에 비판을 받을 수 밖에 없다고 생각하고 감내해야 할 일이라고 생각한다"며 "정치인이라고 하는 것이 국민을 위해서 제대로 쓰일 수 있고 기회가 있다면 더할 나위 없이 즐거운 일이라고 생각하고 한번 쓰이고 버릴지언정 피해자들이 더 이상 숨는 정권을 반복하고 싶지 않다"고 밝혔다.

끝으로 신 수석부위원장은 "윤석열 후보께서 국민의힘이 아니라 다른 진보나 중도 쪽에 있는 사람들의 이야기가 조금 다르더라도 그 이야기를 계속 경청하고 싶어한다"며 "그런 이야기를 끊임없이 드릴 예정이고 그동안 국민의힘이 보수정당으로 사실상 우의 날개로 날았다면 윤석열 후보께서 국민의힘 후보 뿐만 아니라 국민 모두의 후보로 거듭 날 수 있도록 더 큰 진영에 있는 이야기를 전달드리고 내부에서 설득해나가고 여러 정책도 제안드릴 것"이라고 말했다.

