통일성 틀 깼다…롯데리아, 스마트 스토어 ‘L7홍대점’ 오픈

[아시아경제 임혜선 기자] 롯데GRS의 롯데리아가 프랜차이즈의 불가침 영역인 '통일성'의 틀을 깼다. 버거 주문 후 취식의 단순 식음 역할에서 벗어나 매장 특유의 공간적 경험을 제공한다. 롯데리아는 약 258.02㎡(약 78평) 규모의 '어메이징 박스' 콘셉트 스마트 스토어 'L7 홍대점'을 22일 열었다.

L7홍대점은 새로운 기술·제품·서비스의 성능 및 효과를 시험할 수 있는 환경 혹은 시스템, 설비를 뜻하는 테스트베드(Test Bed) 유형의 콘셉트 매장이다. 스마트 존의 가장 큰 특성은 고객의 매장 입장부터 퇴장까지 직원과의 대면 과정 없이 원스톱 주문이 가능하다는 점이다. 또한 드링크·커피 메뉴 역시 셀프 존으로 구성해 매장 이용 동선 최소화 하고 지난 10월 선릉점에 테스트 운영한 무인픽업시스템을 적용한 스마트 픽업 존을 구성했다. 추가 필요한 소스류가 구매 가능한 자판기도 배치했다.

롯데리아는 매장 주문 과정을 정보기기를 활용한 스마트 스토어 구성과 함께 취식 공간에는 롯데리아 매장에서만 경험 할 수 있는 시·공간 특화 존을 마련했다.

·

기존 버거 매장과의 차별화를 위해 취식의 공간을 계단식 좌석의 형태로 구성해 캠퍼스 상권의 특성을 적용하고 객장 후면에는 대형 미디어 파사드의 멀티비전을 배치했다. 또한 1999년 선보인 로이·로디·로킹·로니의 캐릭터를 2021년 감성으로 재 해석해 의류·팬시류 등으로 구성한 '굿즈 플레이 존'도 있다.

차별화된 단일 운영 메뉴도 내놓는다. L7홍대점 단독 메뉴로 운영되는 홍대 치’S버거는 소고기 패티 3장과 슬라이스 치즈 3장의 정통 치즈버거를 즐길 수 있는 제품을 운영하며 호텔 투숙객들을 위한 디저트 팩 등을 구성해 선보일 예정이다.

또한 롯데리아는 L7홍대점 오픈을 기념해 L7홍대 바이 롯데 호텔 숙박권 및 롯데월드 자유 이용권 등 선착순 100명 대상에게 경품 증정 프로모션 등을 진행했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr