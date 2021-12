대한항공, 국방기술진흥연구소와 스텔스 무인기 기술연구 협약

[아시아경제 이동우 기자] 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 29,250 전일대비 350 등락률 +1.21% 거래량 485,211 전일가 28,900 2021.12.22 09:48 장중(20분지연) 관련기사 대한항공-한국관광공사 맞손…국가 관광 산업 발전 협력내년부터 드론으로 항공기 정비…대한항공, 검사 솔루션 세계 첫 개발코스피 올 영업익 230兆 육박할듯 close 은 국방기술진흥연구소와 ‘광대역 저피탐 무인기(UAV) 기체구조 기술 연구’ 협약을 체결했다고 22일 밝혔다.

이번 협약은 지난 9월 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 29,250 전일대비 350 등락률 +1.21% 거래량 485,211 전일가 28,900 2021.12.22 09:48 장중(20분지연) 관련기사 대한항공-한국관광공사 맞손…국가 관광 산업 발전 협력내년부터 드론으로 항공기 정비…대한항공, 검사 솔루션 세계 첫 개발코스피 올 영업익 230兆 육박할듯 close 이 국방기술진흥연구소의 ‘광대역 저피탐 무인기 기체구조 기술 연구’ 과제 우선협상 대상자로 선정한 이후 3개월간 양사간 상호협의에 따른 최종 결과다.

대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 29,250 전일대비 350 등락률 +1.21% 거래량 485,211 전일가 28,900 2021.12.22 09:48 장중(20분지연) 관련기사 대한항공-한국관광공사 맞손…국가 관광 산업 발전 협력내년부터 드론으로 항공기 정비…대한항공, 검사 솔루션 세계 첫 개발코스피 올 영업익 230兆 육박할듯 close 은 이번 협약을 통해 2025년까지 레이더 탐지가 어려운 고성능 저피탐(스텔스) 기술을 차세대 무인 비행체에 적용하는 연구를 수행하게 된다. 한국전자기술연구원 및 인하대학교 등 국내 6개의 저피탐 분야 전문기관 및 대학교와 컨소시엄을 구성해 전파흡수 및 표면전류제어 소재개발을 추진한다.

대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 29,250 전일대비 350 등락률 +1.21% 거래량 485,211 전일가 28,900 2021.12.22 09:48 장중(20분지연) 관련기사 대한항공-한국관광공사 맞손…국가 관광 산업 발전 협력내년부터 드론으로 항공기 정비…대한항공, 검사 솔루션 세계 첫 개발코스피 올 영업익 230兆 육박할듯 close 은 지난 2010년부터 올해 8월까지 국방과학연구소가 주관한 개발 사업에 시제업체로 참여해 ‘다기능 복합소재를 활용한 레이더 반사면적 성능강화 기술’, ‘고성능 전파 흡수구조 적용 기술’ 등 저피탐 무인기 분야의 핵심 기술력을 인정 받았다.

대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 29,250 전일대비 350 등락률 +1.21% 거래량 485,211 전일가 28,900 2021.12.22 09:48 장중(20분지연) 관련기사 대한항공-한국관광공사 맞손…국가 관광 산업 발전 협력내년부터 드론으로 항공기 정비…대한항공, 검사 솔루션 세계 첫 개발코스피 올 영업익 230兆 육박할듯 close 은 "10여년에 걸친 무인비행체 설계 및 제작, 비행시험, 스텔스 기술 고도화에 역량을 쏟아 왔다"며 "중고도 무인기 체계개발, 사단무인기 체계개발 및 전력화 실적을 기반으로 향후 스텔스 무인전투기(UCAV) 개발에서도 경쟁력을 확보할 계획"이라고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr