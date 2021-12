산업부 장관, 美에 철강 232조 개선 촉구…인도태평양 경제협력 구상 논의

[세종=아시아경제 권해영 기자] 문승욱 산업통상자원부 장관이 지나 레이몬도 미국 상무장관과 미국의 인도태평양 경제 협력 구상에 대해 논의했다. 미국이 유럽연합(EU)에 이어 일본에도 철강 수출 제한 조치 완화를 앞둔 가운데 우리와의 '철강 232조' 개선 협상 개시도 거듭 요구했다.

22일 산업부에 따르면 문 장관은 이날 오전 레이몬도 장관과 한미 산업협력 및 역내 협력방안을 논의했다. 이번 협의는 지난달 문 장관이 미국 워싱턴 D.C.를 방문해 개최한 한미 상무장관회담 이후 한 달여 만의 협의다.

우선 양측은 지난달 대면 회담에 이어 개최한 한미 반도체 파트너십 대화, 표준협력대화 등 최근 한미간 산업협력 성과를 공유했다. 조 바이든 미국 대통령이 10월 동아시아정상회의(EAS)에서 발표한 인도태평양 경제 협력 구상과 관련해서도 의견을 교환했다.

레이몬도 장관은 "디지털, 공급망, 기후변화 등 새로운 이슈에 대해 공동의 원칙과 기준을 만들어갈 필요가 있다"며 "인도태평양 역내 국가들이 원하는 협력에 대해 의견을 구하고자 한다"고 밝혔다.

문 장관은 "미국의 구상에 대해 내부 검토중"이라며 "최근 한미 간 파트너십이 그 여느 때보다 확대되고 있는데 이런 양자 협력이 기반이 될 때 역내 협력이 보다 활성화될 수 있을 것"이라고 강조했다.

아울러 문 장관은 철강 232조 개선 협상도 촉구했다. 그는 "미-EU 합의, 미-일 협상 개시 등 최근의 변화 속에서 우방국인 우리나라에 대해서도 협상을 개시해야 한다"고 촉구했다.

