이웃집 여성 찾아가 '쾅쾅'…스토킹범, 경찰에 흉기 난동 부리다 체포

이웃집에 사는 여성을 스토킹하고 집을 수차례 찾아가 문을 두드리는 등 행패를 부린 60대 남성이 신고를 받고 출동한 경찰관에게 흉기를 휘두르다 체포됐다.

지난 21일 인천 삼산경찰서는 스토킹 범죄의 처벌 등에 관한 법률 위반과 특수공무집행방해 혐의로 A씨(67·남)를 검거해 조사 중이라고 밝혔다.

A씨는 전날(20일) 오후 5시25분쯤 인천시 부평구 삼산동 한 아파트에서 40대 여성 B씨가 거주하는 옆집을 찾아가 문을 차고 소리를 지른 혐의 등을 받고 있다. 그는 사건 당일에도 수차례 B씨를 찾아가 집 현관문을 두드린 것으로 조사됐다.

경찰은 "이웃집 남성이 집 앞에 찾아와 위협하고 있다"는 B씨의 신고를 받고 출동해 A씨를 현행범으로 체포했다.

이 과정에서 A씨는 자신의 집에서 들고 온 흉기를 휘두르며 강하게 저항했다. 대치는 40~50분 정도 이어졌고, 결국 경찰은 테이저건을 사용해 제압했다.

B씨는 신변보호 대상은 아니었지만, 여러 차례 유사한 피해 신고를 한 이력이 있는 걸로 파악됐다.

경찰은 A씨를 상대로 범행 동기 등 정확한 사건 경위를 조사한 뒤 구속영장 신청을 검토할 방침이다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr