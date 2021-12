미일, 미군주둔비 분담금 5년간 11조원 합의

[아시아경제 부애리 기자] 미국과 일본 정부가 2022회계연도(2022년 4월∼2023년 3월)부터 5년간 일본이 부담하는 주일미군 주둔비 분담금 총액을 1조551억엔(약 11조원)으로 정했다.

연평균 분담금은 약 2110억엔(약 2조2000억원)이다. 2021회계연도 분담금 대비 5% 증가했다.

하야시 요시마사 일본 외무상은 21일 오후 기자회견을 통해 이 같은 내용을 발표했다.

이는 2016~2020회계연도 5년간 총액에서 7.7% 늘어나는 것이다.

양국은 미군과 자위대의 연합 훈련 관련 비용으로 '훈련기자재조달비' 항목을 신설하고, 주일미군 기지 광열비에 대한 일본 측 부담액을 줄이기로 합의했다. 훈련기자재조달비는 주일미군 훈련 환경을 개선하고 자위대가 공동으로 사용할 수 있는 기자재 등의 조달에 쓰는 비용이다. 일본은 5년간 훈련기자재조달비 명목으로 최대 200억엔(약 2098억원)을 지출할 예정이다.

일본 정부는 미군 기지가 집중된 오키나와의 부담을 덜어주기 위해 미국령 괌에서 실시하는 전투기 훈련을 미국 알래스카에서 실시한 경우의 추가 비용도 부담하기로 했다.

양국은 내달 미국에서 열릴 예정인 외교·국방장관(2+2) 회의에서 새로운 분담금 협정에 서명할 계획이다.

