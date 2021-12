SK디스커버리, SK디앤디 주식 2828억원에 취득

[아시아경제 박소연 기자] SK디스커버리 SK디스커버리 006120 | 코스피 증권정보 현재가 47,350 전일대비 450 등락률 -0.94% 거래량 51,225 전일가 47,800 2021.12.21 15:30 장마감 관련기사 최태원 "아들에게 경영 강요 않을것…이사회 동의도 필요"SK디스커버리, 안재현 사장 선임…2022년 임원인사 단행[Biz 뷰] "CEO 평가, 회장이 안한다" 계열사 인사 거리둔 SK 회장 close 는 21일 계열사 SK디앤디 SK디앤디 210980 | 코스피 증권정보 현재가 31,150 전일대비 150 등락률 +0.48% 거래량 7,594,595 전일가 31,000 2021.12.21 15:30 장마감 관련기사 SK디앤디, 씨앤아이레저·대우건설과 굴업도 해상풍력 본격 시동SK디앤디, 디앤디프라퍼티매니지먼트에 75억 출자SK디앤디, 임시주총서 가구사업 분할계획 승인 close 의 주식 756만4389주를 약 2828억원에 취득한다고 공시했다. 주식 취득 뒤 SK디스커버리의 SK디앤디 지분율은 31.3%가 된다. 주식 취득 예정일은 공시 당일이다. SK디스커버리는 "이번 주식 취득의 목적은 지배구조 개편을 통한 경영 효율성 증대 및 손자회사 사업제약 해소를 통한 기업가치 제고"라고 말했다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr