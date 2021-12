[포토] 이준석, '울산합의' 18일만에 다시 사퇴

[아시아경제 윤동주 기자] 이준석 국민의힘 대표가 21일 국회 당 대표 회의실에서 윤석열 대선후보 선대위에서 자신의 거취와 관련한 기자회견을 하고 있다. 이 대표는 이 자리에서 "선대위 내에서의 모든 직책을 내려놓겠다"면서 "홍보미디어 총괄본부에서 준비했던 것들은 승계해서 진행해도 좋고, 기획을 모두 폐기해도 좋다"고 말했다. 다만 당 대표직은 계속 유지한다고 밝혔다.

자신과 갈등을 빚은 선대위 공보단장인 조수진 의원을 겨냥해서는 "선대위 구성원이 상임선대위원장의 지시를 따를 필요가 없다고 한다면 선대위 존재의 필요성을 부정하는 것"이라고 말했다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr