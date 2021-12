[아시아경제 박소연 기자]에이치앤비디자인은 채무상환자금 등 약 70억원을 조달하고자 제3자배정 유상증자를 결정했다고 21일 공시했다. 주당 8389원에 신주 83만4424주(보통주)가 발행된다. 제3자배정 대상자는 이정옥(대표이사, 47만6814주), 김종규(17만8805주) 등이다.

