오미크론 누른 반도체…코스피 강보합 마감

삼성전자 1.30%↑

SK하이닉스 3.32%↑

[아시아경제 지연진 기자]21일 국내 주식시장에 강보합권에서 거래를 마쳤다. 최근 글로벌 각국이 오미크론 여파로 다시 빗장을 걸어잠그면서 경기 둔화 우려에 따른 하락장을 예상했지만 하루 만에 반등에 성공했다.

이날 코스피 지수는 전일대비 12.03P(0.41%) 상승한 2975.03으로 마감했다. 코스피 지수는 전날 미국 시장의 약세 여파에도 상승 개장한 이후 장초반부터 보합세를 보였다. 기관이 5989억원 어치를 순매수하며 지수를 방어했고, 장 후반 매수세로 전환한 외국인이 385억원을 순매수했다. 반면 개인 투자자들이 6494억원 어치를 팔았다.

이날 코스피 지수를 지킨 것은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,100 전일대비 1,000 등락률 +1.30% 거래량 13,336,190 전일가 77,100 2021.12.21 15:30 장마감 관련기사 내년부터 내일배움카드로 삼성청년SW아카데미 참여 가능'외인 추격 매수' 코스피 강보합 유지…코스닥도 '반등''세계 1위' 삼성 D램, 점유율 3개 분기 연속 상승 close 와 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 124,500 전일대비 4,000 등락률 +3.32% 거래량 3,658,220 전일가 120,500 2021.12.21 15:30 장마감 관련기사 내년부터 내일배움카드로 삼성청년SW아카데미 참여 가능'외인 추격 매수' 코스피 강보합 유지…코스닥도 '반등''오미크론 봉쇄' 악재 이틀째…반도체가 지탱한 코스피 close 였다. 이들 반도체 종목은 미국 반도체 기업 마이크론이 전날 호실적으로 발표하며 장초반부터 강세를 보였다. 삼성전자는 전일대비 1.30% 상승한 7만8100원에 거래를 마쳤고, SK하이닉스는 3.32% 오름세를 기록했다.

반면 이들을 제외한 시가총액 상위종목은 대부분 보합세를 나타냈으며 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 642,000 전일대비 14,000 등락률 -2.13% 거래량 478,841 전일가 656,000 2021.12.21 15:30 장마감 관련기사 '외인 추격 매수' 코스피 강보합 유지…코스닥도 '반등''오미크론 봉쇄' 악재 이틀째…반도체가 지탱한 코스피LG화학 최저가 추락·엔솔 출격…"2차전지 ETF 리밸런싱 노출 경계" close (2.13%)과 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 645,000 전일대비 9,000 등락률 -1.38% 거래량 443,091 전일가 654,000 2021.12.21 15:30 장마감 관련기사 '외인 추격 매수' 코스피 강보합 유지…코스닥도 '반등''오미크론 봉쇄' 악재 이틀째…반도체가 지탱한 코스피LG화학 최저가 추락·엔솔 출격…"2차전지 ETF 리밸런싱 노출 경계" close (-1.38%)는 약세를 기록했다.

이진우 메리츠증권 연구원은 "오미크론과 금리상승 리스크로 미국 시장이 좋지 않지만, 반도체가 중심을 잡아주고 있다"며 "예상보다 반도체 수요에서 연속성이 있을 것으로 보여지며 연말인데다 최근 바닥을 다지는 과정이기 때문에 모멘텀이 만들어질 것"이라고 내다봤다.

코스닥도 6.09포인트(0.61%) 상승한 996.60으로 거래를 마쳤다. 코스닥도 이날 상승 개장한 뒤 하락 전환해 오후 들어 다시 반등했다. 개인이 3280억원을 순매도했고, 외국인과 기관은 가각 882억원과 2513억원을 순매수했다.

코스닥 시총 상위종목은 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 170,900 전일대비 10,500 등락률 +6.55% 거래량 1,640,500 전일가 160,400 2021.12.21 15:30 장마감 관련기사 '외인 추격 매수' 코스피 강보합 유지…코스닥도 '반등''반짝 반등'한 국내 증시, 오미크론 우려에 하락 전환 코스피, 외인·기관 매도에 1.8% 급락...천스닥도 붕괴 close 가 6.55% 상승 마감한 것을 비롯해 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 88,300 전일대비 2,400 등락률 +2.79% 거래량 697,611 전일가 85,900 2021.12.21 15:30 장마감 관련기사 '외인 추격 매수' 코스피 강보합 유지…코스닥도 '반등''반짝 반등'한 국내 증시, 오미크론 우려에 하락 전환 코스피, 외인·기관 매도에 1.8% 급락...천스닥도 붕괴 close (2.79%)와 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 126,000 전일대비 2,400 등락률 +1.94% 거래량 409,714 전일가 123,600 2021.12.21 15:30 장마감 관련기사 '외인 추격 매수' 코스피 강보합 유지…코스닥도 '반등''반짝 반등'한 국내 증시, 오미크론 우려에 하락 전환 코스피, 외인·기관 매도에 1.8% 급락...천스닥도 붕괴 close (1.94%) 등 게임주의 강세가 두드러졌다. 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 507,800 전일대비 6,600 등락률 +1.32% 거래량 203,126 전일가 501,200 2021.12.21 15:30 장마감 관련기사 '오미크론 봉쇄' 악재 이틀째…반도체가 지탱한 코스피'반짝 반등'한 국내 증시, 오미크론 우려에 하락 전환 코스피, 외인·기관 매도에 1.8% 급락...천스닥도 붕괴 close (1.94%)과 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 200,700 전일대비 2,400 등락률 +1.21% 거래량 599,044 전일가 198,300 2021.12.21 15:30 장마감 관련기사 '오미크론 봉쇄' 악재 이틀째…반도체가 지탱한 코스피'반짝 반등'한 국내 증시, 오미크론 우려에 하락 전환 코스피, 외인·기관 매도에 1.8% 급락...천스닥도 붕괴 close (1.21%) 등 2차전지주는 장초반 가파른 하락세를 보였지만 상승 전환에 성공했다.

박수진 미래에셋증권 연구원은 "미국의 오미크론 첫 사망자 발생 소식에 따라 지수가 주춤했지만 오후 들어 나스닥 지수선물 상승과 외국인도 순매수로 전환하며 상승폭이 재차 확대됐다"며 "미국 증시에서 테슬라와 리비안의 주가 하락하며 2차전지 관련주의 약세가 지속됐다"고 전했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr