[아시아경제 유현석 기자] 비케이탑스는 온앤매니지먼트 김학수 회장과 보그인터내셔날 이병준 부사장을 신규사업총괄 임원으로 영입한다고 21일 밝혔다.

비케이탑스 비케이탑스 030790 | 코스피 증권정보 현재가 4,605 전일대비 1,060 등락률 +29.90% 거래량 9,159,279 전일가 3,545 2021.12.21 13:52 장중(20분지연) 비케이탑스 관계자는 "김학수 회장과 이병준 부사장은 각종 투자와 인수합병, 부동산 등의 분야에 경험이 많은 전문가"라며 "내년 회사의 신사업 발굴과 런칭 및 세팅 등의 중추적인 역할을 담당하게 될 것"이라고 설명했다.

전날 비케이탑스는 150억원 규모의 유상증자를 실시한다고 공시한 바 있다.

