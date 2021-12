닭고기 육가공기업 올품, 경북도·상주와 2000억 투자양해각서 체결

2024년까지 부지 9043㎡ 확장, 신규 고용 70명

[아시아경제 영남취재본부 이세령 수습기자] 경북 상주시에 대기업의 투자가 이어져 지역경제에 활기가 돌고 있다.

경상북도와 상주시는 21일 닭고기 육가공 전문기업인 올품과 2000억원 규모의 투자양해각서(MOU)를 체결했다.

협약식에는 이철우 경북도지사, 강영석 상주시장, 김홍국 하림그룹 회장, 변부홍 올품 대표이사, 도·시의원, 기관단체장 등이 참석했다.

올품은 양념육 제조 설비 등 가공설비를 확충해 해외시장을 공략하고 1인 가구 위주의 간편식 수요 증가에 빠르게 대응하고자 상주시 기존부지의 공장설비 현대화와 시설 확충을 고려했다.

설비 현대화와 증설만으로는 생산·보관능력(CAPA) 부족분을 메우기 어렵다고 판단해 기존 투자계획을 전면 재검토했다.

이날 투자협약으로 올품은 2024년 5월까지 상주 초산동의 기존 공장 용지 7만4310㎡와 확장 용지 9043㎡에 총 2000억원을 투자해 도계공장을 신축하고 닭고기 가공설비를 확충한다.

최신설비를 도입해 품질향상과 생산능력을 확대하고 다양한 제품군 출시와 신규시장 발굴로 현재 3000억원대인 매출 규모를 5000억원대까지 끌어올릴 계획이다.

각종 인허가 용역과 토목·건설사업을 시행할 때 지역 업체를 우선 이용하고 지역민을 중심으로 70명을 신규 채용할 방침이다.

변부홍 대표이사는 “시설 확충으로 생산능력을 확대하고 수요 증대가 예상되는 가정 간편식 분야로 사업을 다각화해 친환경 닭고기 전문기업으로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다”라고 말했다.

강영석 시장은 “올품이 닭고기 가공 분야에서 업계 선두주자로 우뚝 서기를 바란다”라며 “경북도와 상주시는 사업이 원활하게 추진되도록 적극적으로 협조할 것”이라고 말했다.

이철우 지사는 “지난 9월 SK머티리얼즈의 이차전지 소재 공장 투자에 이어 올품의 대규모 투자가 이뤄져 굉장히 뜻깊다”라며 “청정지역 상주에서 올품이 소비자들의 입맛을 사로잡는 글로벌 종합식품 기업으로 도약하길 바란다”라고 말했다.

영남취재본부 이세령 수습기자 ryeong@asiae.co.kr