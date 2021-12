무료 홈스쿨링 서비스…SKB B tv '오늘의 학습' 출시

키즈 전문가 감수…맞춤 커리큘럼·콘텐츠

[아시아경제 차민영 기자] SK브로드밴드 B tv가 코로나19 장기화 속 맞춤형 홈스쿨링 서비스 ‘오늘의 학습’을 출시했다고 21일 밝혔다.

오늘의 학습은 국내 IPTV 최초로 1세부터 13세까지 연령별·수준별 일일학습을 제공하는 서비스다. 1만여편의 콘텐츠를 홈스쿨링 전문가 감수를 거친 커리큘럼을 통해 매일 B tv 잼키즈 첫 화면에서 추천해주며 모든 서비스는 무료다.

아이별로 나이와 이름 등 간단한 프로필만 등록하면 1~3세는 유아발달에 초점을 맞춘 유아놀이 과정을, 4~5세는 동요·동화로 익히는 창의누리 과정을 이용할 수 있다. 6~7세는 한글·수학 중심 예비초등 과정을, 8~13세는 학년별 초등과정을 매일 30~40분 분량으로 공부할 수 있다. 영어의 경우 아이가 간단한 레벨 테스트만 거치면 전 연령이 바다나무, 윤선생, 리틀팍스, 스콜라스틱, BBC키즈 등 유명 영어 학습 브랜드를 통해 하루 5개 콘텐츠를 학습할 수 있다.

영어 과정에는 ‘엄마표 영어’로 잘 알려진 학습 인플루언서 ‘새벽달’ 남수진 작가가 참여했다. 유아놀이와 창의누리 과정에는 40만 구독자를 보유한 ‘다니유치원’의 인기 키즈 크리에이터 최다은, 예비초등과 초등과정은 현직 초등교사이자 베스트셀러 작가인 이서윤 선생님과 협업했다.

주중과 주말에 따라 커리큘럼도 다변화했다. 주중에는 동요·동화·스토리텔링 등 주제에 따른 학습활동을, 주말에는 배경지식·실험·엔터 등 주중 학습을 보조하는 놀이활동 중심으로 구성했다. EBS, 대교 상상Kids, 밀크T, 핑크퐁, 뽀로로, 캐리 등 우수한 놀이 교육 콘텐츠와 협업한다.

아이 스스로 학습하는 습관을 길러주기 위해 TV 기반의 ‘러닝 플로우’ 구성에도 집중했다. 별도의 메뉴 탐색 없이 잼키즈 첫 화면에서 진입하면 B tv 캐릭터 브로비가 등장해 학습 시청을 유도한다. 아이는 학습정보와 학습목표를 손쉽게 알 수 있고, 부모는 자녀의 학습 상태를 간편하게 확인할 수 있다.

이밖에도 B tv 잼키즈는 오늘의 학습과 함께 ▲아이 프로필별 맞춤 추천 콘텐츠를 제공하는 가상채널(185번) 모아보기 ▲키즈 콘텐츠만 안심하고 검색할 수 있는 잼키즈 전용 검색 ▲디자인 테마로 아이가 직접 꾸미는 잼키즈 나만의 공간 ▲생일 축하 서비스 등 맞춤형 키즈 서비스 기능을 강화했다.

잼키즈는 국내 IPTV 중 가장 많은 8만여편의 교육·놀이 콘텐츠와 다자녀 프로필 최초 제공 등을 제공하고 있다. 전년 대비 시청 건수는 198% 증가, 시청자당 시청 건수도 134% 증가했다.

이강희 SK브로드밴드 고객관리 담당은 “코로나19로 집에 머무는 시간이 많은 우리 아이들이 안전하고 즐겁게 집에서 매일 학습 습관을 기를 수 있도록 홈스쿨링 서비스를 기획했다”며 “앞으로도 더욱 다양하고 유익한 B tv 잼키즈 서비스를 제공할 수 있도록 노력할 것”이라고 밝혔다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr