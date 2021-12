[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주 남부소방서(서장 이정자)는 겨울철을 맞아 화재 위험성이 높은 주거용 취약시설에 대한 소방안전점검을 실시한다고 21일 밝혔다.

대상은 남구 관내 농촌지역의 주거용 비닐하우스 15개소로 사용자 부주의 등에 의해 발생하기 쉬운 겨울철 화재 예방을 위한 교육을 병행하여 실시하고 있다.

중점 점검 사항으로는 ▲겨울철 난방 전열기구 사용 시 주의사항 ▲소화기 비치 여부 ▲화재 발생 시 대피요령 ▲문어발식 전기코드 사용 금지 ▲보일러 배관, 연통 점검 방법 및 환기의 중요성 강조 등이다.

김행모 예방안전과장은 “소방관서와 원거리에 위치하고 있어 화재 발생 시 관계자의 초기대응이 매우 중요하기 때문에 전기·전열기구 사용 시 안전수칙을 준수해 화재를 사전에 예방하는 것이 무엇보다 중요하다”라고 강조했다.

