[아시아경제 송승섭 기자]OK금융그룹은 2022년 신입사원 합격자를 대상으로 인재육성프로그램인 ‘신입사원 케어 프로그램’을 시행한다고 19일 밝혔다.

해당 프로그램은 인재육성과 검증, 비즈니스 기본역량, 직무전문성 강화를 목표로 마련됐다. 사전학습과 입문과정, 듀얼멘토링(업무·조직), 과제 해결, 직무기본·심화, 자기인식 및 개발계획수립 등으로 꾸려졌다.

OK금융그룹은 과정을 통해 신입사원의 조직 이해와 조기적응을 돕는다는 계획이다. 또 직무역량과 전문성 강화도 노력할 예정이다.

교육기간은 1년이다. 8주였던 기존 교육과정을 확대·개편했다.

최윤 OK금융그룹 회장은 “다양한 교육 프로그램을 지원하는 등 전략적인 케어 프로그램을 전개할 것”이라며 “당사의 교육 과정을 마친 임직원들이 최고의 금융인재로 성장해 대한민국 금융산업에 일조하는 선순환이 이어지길 바란다”고 강조했다.

