[아시아경제 임혜선 기자] 파리바게뜨는 카카오커머스가 운영하는 ‘카카오쇼핑라이브’ 방송을 통해 크리스마스 제품을 판매한다고 19일 밝혔다.

라이브 방송은 ‘크리스마스·연말 파티 콘서트’ 콘셉트로 진행되며, 20일 오후 7시 30분부터 90분간 카카오쇼핑라이브 채널을 통해 진행된다.밴드 소란의 ‘고영배’와 베테랑 쇼호스트이자 샵테이너인 ‘오민화’가 출연한다.

파리바게뜨는 딸기 시트에 생크림과 딸기 콩포트를 더하고 신선한 생딸기를 올린 2단 케이크인 ‘블레싱 레드베리(스페셜)’와 화이트 스폰지와 생크림, 딸기 콩포트가 어우러진 케이크를 산타 얼굴로 구현한 입체 케이크인 ‘산타 이즈 백’ 등을 선보인다.

제품을 구매하는 고객 대상 카카오톡 채널을 통해 모바일 상품권 20%혜택도 준다.

