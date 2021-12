[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 18일 하루 동안 광주지역에서 29명의 신규 확진자가 나왔다.

19일 광주광역시에 따르면 지역감염 27명, 해외유입 2명 등 총 29명이 추가 감염됐다.

이들은 7102~7130번으로 분류됐다.

감염 경로별로는 광산구 소재 C중학교와 서구 소재 의료기관에서 각각 1명씩 발생했다.

기존 확진자 관련은 8명, 서울, 충남 등 타시도 관련은 9명이다.

7102 7103 7106 등 7명은 현재 감염 경로가 확인되지 않았다.

해외 유입 2명은 베트남 국적의 유학생으로 최근 입국한 뒤 확진됐다.

