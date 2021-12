네덜란드, 오미크론 확산에 19일부터 전국 재봉쇄 돌입

[아시아경제 이현우 기자] 네덜란드 정부가 코로나19 오미크론 확산으로 인한 확진자 급증을 억제하기 위해 다시 전국적인 봉쇄조치에 들어간다고 밝혔다.

18일(현지시간) AFP통신 등 외신에 따르면 마르크 뤼터 네덜란드 총리는 이날 기자회견에서 "네덜란드는 내일부터 다시 봉쇄에 들어간다"면서 "오미크론 변이로 유발된 5차 유행이 다가오고 있어 불가피하다"고 밝혔다. 뤼터 총리는 "오미크론 변이가 우려했던 수준보다 더 빠르게 확산하고 있어 예방 조치 차원에서 정부가 개입해야한다"고 강조했다.

이에따라 네덜란드는 19일부터 전국적인 봉쇄조치에 돌입하게 된다. 슈퍼마켓, 약국 등 필수 상점을 제외한 비필수 상점과 술집, 식당, 영화관, 공연장, 박물관 등은 당장 19일부터 내달 14일까지 문을 닫게 된다. 학교는 최소한 내달 9일까지는 폐쇄될 예정이다. 시민들이 자택에 초청할 수 있는 손님의 수도 크리스마스인 오는 25일을 제외하고 기존 4명에서 2명으로 줄어든다.

앞서 네덜란드는 높은 백신 접종률과 확진자 감소를 토대로 지난 9월25일부터 코로나19 제한조치 대부분을 완화해 위드코로나 정책에 들어간 바 있다. 식당, 술집 등 공공장소와 문화 행사 등에 갈 때 백신 접종 증명서인 '코로나 패스'를 제시하도록 했다. 그러나 이후 확진자가 급증하자 지난달 부분적인 봉쇄조치를 도입한 데 이어 최근에는 식당 야간 영업시간을 제한하는 등 계속해서 방역 조치를 강화하고 있다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr