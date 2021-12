[아시아경제 박형수 기자] 세계보건기구(WHO)는 코로나19 변이인 오미크론의 지역 사회 전염이 있는 곳에서는 감염자 수가 1.5∼3일 만에 2배로 증가하고 있다고 18일 분석했다.

WHO에 따르면 오미크론 변이가 발병한 국가는 89개국에 달한다.

WHO는 오미크론 변이가 백신 접종 등으로 인구의 면역력이 높아진 국가에서 빠르게 확산하고 있다고 판단했다. 오미크론 변이의 면역 회피성이나 전염력이 커진 것 때문인지는 불분명하다고 말했다.

오미크론 변이에 대한 백신의 효능 등을 파악하기 위해서는 더 많은 자료가 필요할 것으로 보인다.

