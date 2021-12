"오미크론 확진자 발열, 기침 증상에도 축구장까지 갔다"…日서 확산 조짐

[아시아경제 황수미 기자] 일본에서도 코로나19 새 변이 오미크론의 지역 감염이 확산할 조짐이다.

18일 마이니치신문 등 현지 언론에 따르면 간사이 국제공항 검역소 직원의 오미크론 변이 감염 사실이 지난 16일 확인됐다.

이는 최근 해외 방문 이력이 없는 사람의 첫 오미크론 감염 사례다.

도쿄도에선 최근 미국에서 귀국한 오미크론 변이 감염자 A씨의 밀접 접촉자 B씨가 오미크론 변이에 감염됐다.

당시 A씨는 공항 검역에선 코로나19 음성 판정을 받아 자택 격리 중이었다. 하지만 2주 격리 중 다른 사람과 접촉을 피한다는 서약을 어기고 집에서 B씨와 만난 것으로 전해졌다.

B씨는 A씨를 만난 직후인 10일 기침과 발열 등의 증상을 겪었지만 12일 도쿄 인근 가와사키에서 열린 축구 경기를 관전했다. 또 13일엔 도쿄의 회사로 출근했다.

도쿄도는 B씨가 축구 경기를 관전할 때 주위에 있던 약 80명과 회사에서 같은 층을 쓰는 약 170명에게 코로나19 검사를 받도록 했다.

아울러 오키나와 미군 기지에서 근무하는 50대 남성도 오미크론 변이에 감염된 것으로 밝혀졌다. 이 남성이 근무하던 미군 기지에선 해병대원을 포함해 99명이 집단 감염됐다.

오키나와현은 오미크론 변이 여부를 확인해달라고 요구했으나 미군 측은 답변하지 않았다고 교도통신은 전했다.

지금까지 일본의 누적 오미크론 감염자는 전날 확인된 14명을 포함해 총 50명이다. 공항 검역 과정에서 확인되는 오미크론 변이 감염자도 늘고 있다.

마이니치신문은 "공항 검역 등에서 (오미크론 변이 감염) 확인이 잇따르자 전문가들은 지역 감염이 이미 일어나고 있는 것이 아닌가 의심한다"고 전했다.

