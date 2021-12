"10분 간격으로 2번 맞았다" 베트남 고교생 오접종 발생한 이유

[아시아경제 권서영 기자] 베트남에서 10대의 한 고교생이 10분 간격으로 코로나19 백신을 연이어 맞는 사고가 일어났다.

18일 베트남 현지 매체 VN익스프레스 등은 중부 꽝남성에 거주하는 고등학교 2학년 남학생이 이러한 백신 접종 사고를 겪었다고 보도했다.

당시 학생은 이틀 전 화이자 백신 1차 접종을 마친 뒤 호흡 곤란 등의 이상 여부를 살펴보기 위해 다른 테이블에서 대기하던 중이었다. 베트남 현지 보건 당국은 현재 백신 1차 접종을 받은 후 30분간 이상 반응이 없으면 4주 뒤에 2차 접종을 받도록 조치하고 있다.

그러나 학생은 1차 접종을 마친 뒤 불과 10분 후 다시 백신을 맞게 됐다. 대기하고 있던 학생이 백신을 맞지 않은 것으로 오인한 현장 의료진에 의한 사고였다.

이후 학생은 곧바로 병원으로 옮겨졌으나 별다른 증상은 없는 것으로 확인됐다. 현지 접종 센터 관계자는 "현장 요원이 접종 대상 명부를 제대로 확인하지 않았다"며 "지도 교사도 학생들을 제대로 관리하지 못해서 일어난 사고"라고 설명했다.

한편 베트남은 지난달 초부터 12세에서 17세의 청소년들을 대상으로 화이자 백신 접종을 시작했다. 그러나 백신을 맞은 뒤 고열, 구토, 과민성 쇼크 등의 증세를 보이며 숨진 청소년의 사례가 5건 보고되면서 일각에서는 청소년 접종에 대한 불안감이 확산하고 있다.

