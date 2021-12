현대엔지니어링, ‘힐스테이트 초월역’ 사이버견본주택 개관

1블록 591가구, 2블록 506가구 등 총 1097가구 규모

단지 가까이 경강선 초월역과 초?중교 등 탁월한 주거환경

12월 27일 특별공급, 28일 1순위 청약 접수 진행

1월 5일 당첨자 발표, 1월 17~21일까지 5일간 정당계약

현대엔지니어링은 경기도 광주시 초월읍 쌍동4지구 1, 2블록에 선보이는 ‘힐스테이트 초월역’의 사이버 견본주택을 개관하고 본격 분양에 나선다고 18일 밝혔다.

단지는 지하 3층~지상 20층, 15개 동, 전용면적 59~101㎡ 총 1,097가구 규모로 조성되며, 1블록에 8개 동 591가구, 2블록에 7개 동 506가구를 공급한다. 각 블록의 전용면적별 가구 수는 1블록이 △59㎡ 89가구 △74㎡ 200가구 △84㎡ 302가구이며, 2블록이 △64㎡ 80가구 △74㎡ 64가구 △84㎡ 332가구 △101㎡ 30가구로 조성된다.

교통 여건이 우수하고 도보 통학이 가능한 교육환경도 갖춰

단지는 경강선 초월역이 가까이 위치해 있어 판교역까지 4정거장, 이매역까지 3정거장이면 이동이 가능하다. 판교역에서는 신분당선으로 환승이 가능하고, 이매역은 수인분당선으로 환승할 수 있어 판교, 분당뿐 아니라 강남, 성남 등 이동도 편리하다.

인근 성남이천로를 통해 판교 테크노밸리, 분당지역으로 빠르게 오갈 수 있고, 중부고속도로 곤지암IC를 통해 하남과 이천 등 수도권과 충청 지역 이동도 편리하다. 초월IC를 통한 광주원주고속도로 이용도 쉬워 강원 지역도 빠르게 오갈 수 있다.

단지 가까이 도곡초등학교와 초월중학교가 위치해 도보 통학이 가능하다. 또 인근에는 백마산, 곤지암천 등 다양한 녹지 및 수변공원도 마련돼 있어 쾌적한 자연환경을 누릴 수 있다.

힐스테이트만의 평면 특화 설계와 블록별 다양한 커뮤니티 구성

단지는 1블록이 총 11개 타입, 2블록이 총 8개 타입으로 구성해 입주민이 라이프스타일에 따라 선택할 수 있도록 했다.

전용면적 59~84㎡의 B타입은 2베이?3룸 구조의 타워형이고, 59~84㎡의 다른 타입은 4베이?3룸 판상형 구조로 설계됐다. 세련된 구조의 타워형 평면은 안방과 자녀 침실이 분리돼 독립된 생활이 가능하고, 거실과 주방의 오픈형 설계로 개방감이 우수하며, 대면형 주방으로 주부 동선의 편리함을 극대화 했다. 4베이?3룸 판상형 평면은 거실과 방 3개를 전면에 배치해 채광이 우수하고, 거실과 맞은편 주방에 창이 설치돼 맞통풍이 가능하다. 2블록에만 공급되는 전용면적 101㎡는 4베이?4룸(알파룸 포함) 구조로 설계됐다.

모든 타입에는 주방액정TV, 3구 법랑 가스쿡탑, 침니형 후드, 음식물탈수기, 부부욕실 비데 등을 기본으로 제공하고 발코니 확장 선택 시 주방 상/하부장 연장 및 주방벽/상판 엔지니어드 스톤, 파우더장, 전동빨래건조대 등을 제공해 주거 편의성을 더했다. 안방에는 드레스룸과 파우더룸을 분리 배치해 수납을 강화했고, 확장시 제공되는 파우더장은 사용자의 취향에 따라 입식과 좌식을 무상으로 선택(타입별 상이)할 수 있다.

또 전 동을 남동향 또는 남서향으로 배치해 채광을 극대화했고, 블록별로 조성되는 커뮤니티시설에는 피트니스센터, 실내골프연습장, 작은도서관 등 다양한 커뮤니티를 구성할 예정이다. 단지내 조경면적을 약 32% 수준으로 조성하고, 수경시설인 퓨어포레폰드와 워터가든 등 힐링공간을 조성해 쾌적성을 높였다.

청약 접수는 27일 특별공급을 시작으로 28일 1순위, 29일 2순위 순으로 진행한다. 당첨자 발표는 내년 1월 5일이며, 정당 계약은 1월 17일부터 21일까지 5일동안 진행된다.

초월읍은 비규제지역에 해당돼 입주자 모집공고일 기준 경기 광주시 및 경기도, 서울시, 인천시에 거주하는 만 19세 이상 청약통장 12개월 이상 가입자면 1주택 이상 세대주와 세대원도 1순위 청약이 가능하다. 재당첨 제한이 없고 당첨자 발표일로부터 6개월 후 분양권 전매도 가능하다. 전용면적 85㎡ 이하는 가점제 40%와 추첨제 60%가 적용되며, 전용면적 85㎡ 초과는 추첨제 100%로 당첨자를 선정한다.

견본주택은 코로나19 바이러스 확산 방지를 위해 홈페이지를 통해 사이버로만 공개된다. 입주 예정일은 2024년 6월이다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr