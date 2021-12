[아시아경제 임춘한 기자] 이마트는 연말을 맞아 다양한 종류의 생선회를 할인 판매하는 행사를 진행한다고 19일 밝혔다.

대표 상품으로 겨울 제철 생선회인 청어 과메기회와 꽁치 과메기회를 오는 22일까지 신세계 포인트 적립 시 2000원 할인된 가격에 선보인다. 오는 23일부터 29일까지 눈다랑어 참치모둠회, 참돔껍질 모둠회도 할인 판매한다.

코로나19가 장기화되면서 올해 생선회 매출은 크게 증가했다. 실제 이마트에서는 올해 1~11월 생선회 매출이 전년 동기 대비 47.5% 증가했다.

이마트 관계자는 "코로나19 장기화로 인해 내식, 홈술 문화가 생기면서 올해 생선회 판매가 크게 늘어났다"며 "앞으로도 많은 고객분들이 더욱 다양한 종류의 회를 드실 수 있도록 노력 할 것"이라고 말했다.

